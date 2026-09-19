المجر تدفع نقودا لسائقي مركبات الديزل لتعويض ارتفاع أسعار الوقود

تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.

وبموجب مرسوم حكومي تم نشره أمس الجمعة في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصانا على 5000 فورنت مجري (7ر15 دولار) شهريا، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.

وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب الولايات المتحدة مع إيران في فبراير. ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 77ر1 يورو (90ر1 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 90ر1 يورو.

ولا يحتاج مالكو المركبات إلى تقديم طلب للاستفادة من هذه المساعدة، حيث تحول مصلحة الضرائب المجرية، التي تحتفظ ببيانات تسجيل المركبات، المبالغ تلقائيا إلى مستحقيها.

وبرر رئيس الوزراء بيتر ماجيار حصر المدفوعات المباشرة على سائقي مركبات الديزل بالقول إن سعر هذا النوع من الوقود ارتفع مؤخرا بشكل حاد على نحو خاص.