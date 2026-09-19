سنغافورة وكندا تتجهان لإقامة إطار للشراكة الاقتصادية لتعزيز التعاون في التكنولوجيا والاستثمار وأمن الطاقة

تهدف سنغافورة وكندا إلى إنشاء إطار للشراكة الاقتصادية لتعميق التعاون في عدد من المجالات، ودفع المبادرات العملية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التقنيات الناشئة.

ووقع وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان إعلانا مشتركا لإنشاء هذا الإطار مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، وذلك خلال زيارته إلى أوتاوا في الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وقال بالاكريشنان في منشور على فيسبوك اليوم السبت: "سيؤدي هذا إلى تعميق التعاون في مجالات التقنيات الناشئة، وأمن الطاقة والغذاء، والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد".

وذكر وزير الخارجية السنغافورية، في بيان صدر اليوم السبت، أن هذه المبادرات تشمل أيضا تعميق التعاون في مجال الخدمات العامة.

وأضافت الوزارة، أن بالاكريشنان وأناند استعرضا أيضا تطور العلاقات الثنائية المتنامية، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمارات والدفاع والأمن، فضلا عن الروابط بين شعبي البلدين.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيارة رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج إلى كندا في وقت لاحق من عام 2026، باعتبارها فرصة لمواصلة تعميق العلاقات الثنائية.