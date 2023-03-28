تجديد حبس مسجل خطر و3 آخرين بتهمة قتل شخص في منطقة صحراوية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس مسجل و3 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد توجيه لهم تهمة قتل أحد الأفراد بدافع الانتقام منه لوجود خلافات مالية بينهم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من ربة منزل، تؤكد غياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما قائداً سيارة ملاكى وعدم عودته، تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء غياب المبلغ عنه، حيث إنه تم مشاهدته رفقه 4 أفراد قبل اختفائه، وبعد عمل التحريات تبين أنهم قاموا بقتل المجني علية بعد استدراجه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه، حيث قاموا باستدراجه لمكان خالي من المارة، وتعدوا عليه بالضرب وخنقه حتى فارق الحياة وقاموا بإلقاء جثته في منطقة صحراوية بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالى وأضرموا النيران بجثته وفروا هاربين.

وأرشدوا عن السيارة قيادة المجنى عليه، هاتفه المحمول، وكذلك السيارة "الميكروباص" والسكين "المستخدمان فى ارتكاب الواقعة"، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق.