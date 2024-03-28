مجلس جامعة العريش يبحث خطوات تطوير الجامعة

ترأس الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اجتماع مجلس جامعة العريش الدوري لشهر مارس، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع، مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بقطاعات الجامعة المختلفة، بما في ذلك شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعلاقات الثقافية.

وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بأنه تم مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تطوير الجامعة في جميع المجالات والوصول إلى مصاف الجامعات الذكية.

قال الدمرداش إنه تم الموافقة على عدد من البرامج العلمية المميزة والجديدة، وعلى عمل مجموعة من الندوات وورش العمل المتعلقة بالتنمية المستدامة والتحول الاخضر والأمن السيبرانى، وعدد من بروتوكلات التعاون بين الجامعة وجهات أخرى.

كما أكد رئيس الجامعة على انتظام امتحانات الميد ترم، كما منح المجلس العديد من الدرجات العلمية (الماجستير والدكتوراه).

وعلى هامش الاجتماع، كرم المجلس الدكتور سهام صلاح الدين جاد الأم المثالية على مستوى الجامعة لجهودها المبذولة في خدمة الجامعة.