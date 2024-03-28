وزير خارجية لبنان الأسبق: لا نتيجة منتظرة لتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

قال وزير خارجية لبنان الأسبق عدنان منصور، إنّه لا يتصور أن يكون هناك مفعول للشكوى التي تعتزم بلاده تقديمها إلى مجلس الأمن بسبب استهداف إسرائيل لمسعفين لبنانيين، لكنها تستهدف تسجيل موقف.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس: «من حق لبنان أن يبعث بشكوى إلى الأمم المتحدة من أجل تبيان ما تقوم به إسرائيل من مجازر بحق المدنيين والمسعفين والأطباء».

وتابع: «ما هي النتيجة التي ستسفر عنها هذه الشكوى؟ لا أتصور أنها ستؤدي إلى نتيجة، على اعتبار أن لبنان تقدم بالعديد من الشكاوى للأمم المتحدة ولم تستطع الأمم المتحدة أن تضطلع بما يتوجب عليها في هذا الصدد».

وأشار إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يذهب بعيدا في عملياته العسكرية والمجازر التي ينفذها على الأرض في غزة والاعتداءات المتكررة على لبنان.

ولفت إلى أن مجلس الأمن اتخذ قراره بوقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية وكان رد نتنياهو على الفور هو رفض القرار، إذ ارتكب الاحتلال مجازر في قطاع غزة باليوم التالي لصدور القرار، وهذا دليل قاطع على أن إسرائيل لا تكترث إلى القرارات الدولية مطلقا.