محافظ بني سويف يتابع إدارة مشروع سوق السيارات في بياض العرب شرق النيل



تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات، والذي يعقد بعد افتتاحه "بشكل تجريبي" لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، على مساحة فدانين، بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق، وتم دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.



وأشار التقرير، الذي عرضه مؤمن علي رئيس اللجنة، إلى أن يوم الجمعة الماضي، شهد زيادة في عدد السيارات المعروضة، والتي بلغ عددها 320 سيارة، منها 285 سيارة تابعة للمواطنين، و35 خاصة بمعارض وتجار السيارات.

فيما تم بيع 12 سيارة مباشرة بين المواطنين، وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري، وسط إقبال من بعض المحافظات المجاورة مثل الفيوم والمنيا وضواحي محافظة الجيزة، حيث يفتح السوق أبوابه من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصراً "خلال شهر رمضان فقط".

كما نفذت الوحدة المحلية تندات انتظار داخل الساحة، والتي تم تأهيلها وتهيئتها بالشكل المناسب للتيسير على مرتادي السوق وتوفير سبل الراحة، من خلال أماكن انتظار مناسبة وحماية لهم أثناء فترات ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس، فيما وافقت وزارة العدل على تواجد سيارة الخدمات المتنقلة الخاصة بتوثيق خدمات الشهر العقاري "يوم عقد السوق"، بجانب قيام اللجنة في دراسة وتحديد الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات المقرر إنشاؤها، والتي تشمل "تقديم مأكولات، مشروبات، تصوير أوراق ومستندات، فحص سيارات".

وأشار محافظ بني سويف، إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع؛ مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.