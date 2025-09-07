اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 10 فلسطينيين وأصيب آخران بالرصاص، أحدهما على يد الجيش والآخر برصاص مستوطنين، خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات ومداهمة عدة منازل.

وذكر بيان للهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه في الخليل (جنوب) تعاملت مع إصابتين، الأولى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي لشاب، والآخر برصاص مستوطنين، في منطقة بيت عينون شمال مدينة الخليل، وتم نقلهما إلى المستشفى.

فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت المواطن باسل أمجد شاهين، عقب دهم منزله في منطقة الحاووز، كما ألحقت أضرارا في محله التجاري المجاور لمنزله.

وبينت أن تلك القوات اعتقلت المواطن محمد ربيع صب لبن، بعد اقتحام منزله في منطقة شارع بئر السبع، وتفتيشه.

وفي بيت لحم (جنوب)، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، اثنان منهم في المدينة، والثالث من بلدة حوسان غربًا، وفق وفا.

وفي رام الله (وسط)، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، فلسطينيًّا وزوجته من منطقة رام الله التحتا وسط مدينة رام الله.

وأفادت الوكالة الرسمية، أن قوات إسرائيلية اقتحمت منطقة رام الله التحتا، واعتقلت المواطن بشار الطويل، وزوجته هناء بيدك، بعد مداهمة منزلهما وتحطيم محتوياته.

وأشار مراسل الأناضول، إلى أن المعتقلة بيدك تعد ناشطة في الفعاليات والمسيرات الداعمة لقطاع غزة، وسبق أن أضربت عن الطعام تضامنًا مع غزة.

وفي جنين (شمال)، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين بينهم فتاة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة سلام إبراهيم علي، بعد دهم منزل عائلتها في قرية كْفيرِت غرب المدينة، وتفتيشه.

ولفت النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إبراهيم راشد أبو الهيجا من مدينة جنين، وحسام رامز أبو حسن من بلدة اليامون غربا، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفي نابلس، اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم بلاطة للاجئين، وداهمت مسجدا في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وذكرت وكالة وفا بأن "قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس، ومخيم بلاطة شرق المدينة، وسط إطلاق الرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن اندلاع مواجهات في المنطقة، دون التبليغ عن إصابات".

وأضافت أن "الجيش داهم مسجد الحنبلي في البلدة القديمة، عقب خلع أبوابه".

وبموازاة حرب الإبادة على غزة قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1018 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.