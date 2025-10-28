الأردن وتركيا يعقدان أول اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة

- وزير الصناعة الأردني: 10 بالمئة زيادة في حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من 2025

- وزير التجارة التركي: حجم التجارة بين البلدين تجاوز 1.1 مليار دولار أمريكي العام الماضي

عقدت في عمّان، الثلاثاء، اجتماعات الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة الأردنية التركية.

وترأس اجتماعات اللجنة التي تستمر ليوم واحد، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، ووزير التجارة التركي عمر بولاط، وفق مراسل الأناضول.

وأكد الجانبان، أهمية العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، وزيادة حجم التجارة البينية، وإقامة الاستثمارات في ضوء الفرص المتاحة بين البلدين.

وتوصلت اللجنة، إلى تفاهمات تستهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي في العديد من مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الإقليمي وغيرها، وفق مراسل الأناضول.

- زيادة التبادل التجاري

وقال "القضاة"، في كلمته خلال اللقاء، إن اجتماعنا اليوم يعكس الرغبة الصادقة لدى حكومتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، ويمثل إطارا واعدا لتوسيع مجالات التجارة والاستثمار المتبادل بين الأردن وتركيا.

وأضاف: "شهدنا مؤخرا مؤشرات إيجابية في هذا المجال، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين بلدينا خلال النصف الأول من عام 2025 زيادةً بنسبة 10 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024".

وأشار إلى أن الأردن يمكن أن يكون بوابة للبضائع التركية إلى أسواق المنطقة، فيما تمثل تركيا بوابة رئيسية للمنتجات الأردنية إلى أوروبا، خصوصاً مع فتح معبر باب الهوى الحدودي (مع سوريا).

ولفت إلى أنه في الوقت الذي نثمّن فيه ثقة المستهلك الأردني بالمنتجات التركية، فإننا حريصون على العمل مع أنقرة لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق التركية وتعزيز حضورها فيها.

* 1.1 مليار دولار

من جهته، أعرب بولاط، عن أمله أن يُشكل اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة نقطة تحول في تسريع وتيرة العلاقات الثنائية بين تركيا والأردن، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية.

وأوضح في كلمته خلال اللقاء أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات التعاون في المناطق الحرة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمناطق الصناعية المنظمة، والتقييس، والتعليم، والرعاية الصحية والبحث العلمي، والزراعة.

واشاؤ الوزير التركي، إلى أن حجم التجارة بين البلدين تجاوز 1.1 مليار دولار أمريكي العام الماضي، واقترب من 1.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وأكد أن العلاقات التجارية بين تركيا والأردن تشهد نموا متسارعا على أساس رابح للطرفين.

كما شدد على دعم جميع أشكال التعاون بين الحكومتين التركية والأردنية أو القطاع الخاص، في إعادة إعمار سوريا، وقطاع غزة (الذي تعرض لإبادة إسرائيلية لمدة عامين) والضفة الغربية المحتلة (التي تتعرض لهجمات إسرائيلية).

وأعرب بولاط، عن رغبة تركيا في "إحياء طريق الشرق الأوسط التاريخي عبر سوريا والأردن".

وبشأن هذا الطريق، قال بولاط، إنه سيزيد من حركة النقل والتجارة من أوروبا إلى دول الخليج عبر تركيا- سوريا- الأردن، ومن دول الخليج إلى الدول الأوروبية عبر الطريق نفسه.

وكان طريق الشرق الأوسط التاريخي توقف عن الخدمة بسبب الحرب المدمرة التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين خلال 14 عاما (2011- 2024).

ومساء الاثنين، وصل بولاط إلى الأردن في زيارة رسمية تستمر يومين، لبحث تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع المملكة، على رأس وفد يضم عددا من رجال الأعمال الأتراك.

وفي محطة أخرى، زار بولاط، الثلاثاء "صرح الشهداء الأتراك" بمدينة السلط الأردنية (تبعد 30 كلم عن العاصمة عمان).

ويضم الصرح رفات 300 جندي عثماني قضوا في الحرب العالمية الأولى، دفاعا عن بلادهم في مواجهة الإنجليز، وشيد الصرح في عهد ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، ورئيس الجمهورية التركية الأسبق سليمان ديميريل، عام 1994.