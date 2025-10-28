مسئولون: إنفيديا ودويتشه تيليكوم تتفقان على بناء مركز بيانات في ميونخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت حكومة ولاية بافاريا الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن شركة دويتشه تليكوم الألمانية للاتصالات وشركة إنفيديا الأمريكية لتصنيع الرقائق تعتزمان إنشاء مركز ضخم للبيانات في مدينة ميونخ.

وقالت وزارة اقتصاد الولاية إنه سوف يتم استخدام نحو 10 آلاف وحدة حاسوبية في المشروع بالعاصمة البافارية.

ولم ترد تليكوم في البداية على طلبات للتعليق.

وقال وزير الاقتصاد البافاري هوبرت آيفانجر " نتواصل مع تليكوم وندعم مشروع ميونخ ".

وأضاف أن هذه الخطط تمثل" استثمارا كبيرا آخر في تكنولوجيات المستقبل " بولاية بافاريا.

ووفقا لتقديرات هيئة بيتكوم الرقمية، فإن ألمانيا بحاجة لتعزيز مركز البيانات والقدرة السحابية لتقوية استقلالها الرقمي والحد من الاعتماد على دول مثل الولايات المتحدة والصين.