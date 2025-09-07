أسامة نبيه يحدد مكاسب فوز منتخب الشباب في ودية الشرطة العراقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بالفوز الذى حققه الفريق على الشرطة العراقي وديا بنتيجة 2-1 أمس السبت على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة فى كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل .

وقال أسامة نبيه أن الفوز حمل العديد من المكاسب للمنتخب أبرزها ارتفاع نسبة الانسجام بين اللاعبين والأداء بوعي خططي.

أضاف نبيه "المباراة فى مجملها كانت أمام فريق قوي ويضم مجموعة من اللاعبين الكبار فى السن والأكثر خبرة".

واصل "المباراة خطوة على طريق الإعداد القوي والمنتخب يتحسن مستواه من مباراة إلى أخرى".

وأتم أسامة نبيه "هذه التجارب تزيد من خبرات اللاعبين وتساعد الجهاز الفني على معرفة السلبيات لعلاجها ومناطق القوة لدعمها واستثمارها".

ويبدأ منتخب مصر مشواره في مونديال الشباب بمواجهة اليابان ثم هولندا وتشيلي، أيام 27 و30 سبتمبر والثالث من أكتوبر.