إصابة 9 عمال في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي

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أصيب 9 عمال، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة طامية بمحافظة الفيوم يفيد بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة القسم ووجود مصابين.

انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلبت عدة مرات مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات وكسورمتفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.