موسكو تعتزم الرد على طرد لاتفيا لأحد الدبلوماسيين الروس

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قال مسئول بوزارة الخارجية الروسية إن موسكو سترد على قرار لاتفيا بطرد دبلومسي روسي.

ونقلت وكالة "تاس"، الروسية للأنباء عن المسئول قوله "روسيا ستقوم بالرد المناسب".

وكانت أعلنت وزارة الخارجية في لاتفيا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أحد دبلوماسيَّ السفارة الروسية في ريجا شخصا غير مرغوب فيه وطردته من البلاد.

وبناء على طلب وزارة الخارجية، يجب على الدبلوماسي مغادرة لاتفيا بحلول 10 أبريل المقبل.

وتم إخطار القائم بالأعمال في البعثة الروسية بهذه الخطوة في بيان اليوم الأربعاء.

وذكر بيان الخارجية اللاتفية، أن قرار طرد الدبلوماسي الروسي يعود لما وصفه الجانب اللاتفي بـ"الاتصالات العامة غير المقبولة والاستفزازية التي قامت بها السفارة على مدى فترة ممتدة" في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وقال البيان، إنه رغم لفت النظر على نحو متكرر، انخرطت السفارة الروسية في اتصالات عامة خاطئة تهدف إلى تشويه سمعة مؤسسات الدولة في لاتفيا وإثارة الكراهية في المجتمع.

ويشار إلى أن العلاقات بين روسيا ودول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا يسودها التوتر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وتعد الدول الثلاث من ضمن أكثر المؤيدين لأوكرانيا، حيث يقومون بتزويد كييف بالدعم العسكري والمالي والإنساني في مواجهة روسيا.