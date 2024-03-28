محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي ورصف الطرق بمدينة المستقبل

تابع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أعمال رفع كفاءة المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة المستقبل، التي تنفذها مديرية الطرق والنقل، والمتمثلة في إصلاح منظومة الصرف الصحي لجميع العمارات التي تبلغ 480 عمارة، وربطها على خطوط الصرف الرئيسية، وإنشاء منظومة صرف مياه أمطار.

وكلف "بشارة"، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، برصف جميع الشوارع بالمنطقة والاهتمام بإنشاء مسطحات خضراء وشجرية في المساحات المخصصة.

وأنهت مديرية الطرق والنقل الأعمال الخاصة بصرف العمارات، والتي شملت عمارات الإسكان الاجتماعي للمراحل القديمة "أ" و "ب" تعاونيات وتأسيس شوارع منطقة مبارك، وجارٍ فرد الطبقة الأسفلتية وزراعة المسطح المواجه للسكة الحديد والمؤدي إلى نقطة الشرطة، والذي تبلغ مساحته نحو 5 أفدنة بشجر النخيل المثمر، وربطه على شبكة مياه ري حديثة تعتمد على آبار مياه جوفية منشأة لهذا الغرض.

وتتابع الأعمال مباشرة من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، والذي خصص اعتمادات إضافية لتلك الأعمال بخطة 2024/2023، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمناطق الإسكان الاجتماعي وتطورها.