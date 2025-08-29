ضربات أمنية لتجار المخدرات ومصرع 3 عناصر خطرة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ولقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وتوصلت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، إلى قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورةن بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدا للاتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن في جنايات مخدرات، بنطاق محافظة الشرقية، وضبط باقي عناصر البؤرز.

وضبط بحوزتهم أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أفيون، هيروين، هيدرو، شابو"، وأكثر من 6000 قرص مخدر – 150 قطعة سلاح ناري" رشاش جرينوف - 31 بندقية آلية ، 44 بندقية خرطوش، 68 فرد خرطوش، 6 طبنجة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 70 مليون جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.