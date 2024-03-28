وساطة أفريقية لحل الصراع المسلح في الكونغو الديمقراطية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسيكيدي مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لبحث الوساطة الأفريقية لحل أزمة الحرب الأهلية شرقي الكونغو.

وقبيل وصول تشيسيكيدي قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي إنه يؤيد جهود الوساطة التي يقوم بها الرئيس الأنجولي جواو لورينزو بصفته نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي لاستعادة السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الرئاسة الموريتانية إن الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم بين الرئيسين الموريتاني والأنجولي ركز على القضايا الأفريقية والحرب الأهلية في الكونغو.

وسيبقى الرئيس الكونغولي يومين في موريتانيا. وتتهم بلاده رواندا بتقديم الدعم العسكري لحركة "إم 23" المتمردة في شرق البلاد.