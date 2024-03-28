محافظة الجيزة: ضبط 160 سيارة سرفيس غير ملتزمة بالتعريفات المحددة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت من ضبط 160 سيارة سرفيس مخالفة للتعريفات المحددة لخطوط السير وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة محافظة الجيزة، من خلال جهاز السرفيس والأجهزة المعنية، على مدار أسبوع.

جاء ذلك، في اطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية والطرق والمحاور المرورية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وأشار المحافظ، أن الحملات شملت كافة قطاعات المحافظة بالمراكز والمدن والأحياء والطرق السريعة وساهمت في فرض الإنضباط علي منظومة نقل المواطنين والأجرة المحصلة مع ضبط مخالفات السير لبعض المركبات وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء بإلغاء أو سحب خط سير السرفيس الخاص بهم أو توقيع الغرامات المقررة في ذلك الشأن أو سحب تراخيص المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وأكد المحافظ، ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، المتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة وتعليقها بمواقع واضحة داخل المواقف الرسمية لتوعية المواطنين وضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وأكد المحافظ، أن الدولة بكافة أجهزتها تقف في صف المواطن ضد أي سلوكيات استغلاليه من قبل بعض سيارات السرفيس سواء بمخالفة التعريفات المحددة لخطوط السير أو تجزئة وتقسيم خط سير المركبات.

كما أكد، استمرار شن الحملات المفاجئة والدورية علي الطرق والمحاور والمواقف مع تفعيل القانون بمنتهي الحزم حيال المخالفين، لافتا أنه على المواطنين دورا كبيرا في التعاون مع المحافظة والإبلاغ عن أي مخالفات من سيارات السرفيس سواء بعدم الالتزام بأجرة الركوب أو بخط السير.