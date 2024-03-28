 أنباء عن قصف إسرائيلي في محيط بلدة البهدلية جنوبي العاصمة دمشق - بوابة الشروق
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أنباء عن قصف إسرائيلي في محيط بلدة البهدلية جنوبي العاصمة دمشق

د ب أ
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 6:59 م | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 7:00 م

أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بوقوع قصف إسرائيلي قبل قليل في محيط بلدة البهدلية جنوبي العاصمة دمشق.

وأصيب ضابط في الجيش السوري وشخصان آخران في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في بلدة عرطوز جنوب دمشق أيضا.

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