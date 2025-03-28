ترامب: أمريكا تريد السيطرة على جزيرة جرينلاند من أجل الأمن الدولي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند من أجل سلامة الأمن الدولي، مضيفاً أن هناك سفناً صينية وروسية في المنطقة لا يمكن لواشنطن تركها للدنمارك أو أي جهة أخرى للتعامل معها.

وذكر ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "نحن بحاجة إلى جرينلاند. والأهم من ذلك، من أجل الأمن الدولي، يجب أن تكون لدينا جرينلاند"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابع: "إذا نظرتم إلى الممرات المائية، فستجدون سفناً صينية وروسية في كل أرجاء المنطقة... نحن لا نعتمد على الدنمارك أو أي جهة أخرى للتعامل مع هذا الوضع".

وفي وقت سابق وصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إلى جرينلاند رفقة زوجته أوشا، ومايك والتز مستشار الأمن القومي، وكريس رايت وزير الطاقة، في زيارة اعتبرها رئيس الوزراء الجديد للجزيرة ينس فريدريك نيلسن بأنها تشير إلى "قلة احترام".

وجاءت الزيارة إلى القاعدة العسكرية الأميركية في "بيتوفيك" شمال الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي بعد ساعات قليلة من تشكيل ائتلاف حكومي جديد في العاصمة نوك يهدف إلى الحفاظ على العلاقات مع الدنمارك في الوقت الحالي.

وقال رئيس الوزراء الجديد في جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، إن الزيارة الأميركية تشير إلى "قلة احترام"، ودعا إلى الوحدة في مواجهة "الضغوط من الخارج".