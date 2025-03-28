حرص الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تقديم واجب العزاء لأسرة العالم الراحل أ.د. محمد المحرصاوي؛ حيث توقف عند جامعة الأزهر والدخول إلى مقر العزاء، وذلك أثناء توجهه إلى مطار القاهرة للسفر إلى مدينة القرنة بمحافظة الأقصر، مسقط رأسه لاستكمال العلاج والتعافي والراحة التي نصحه بها الأطباء عقب تعرض فضيلته لوعكة صحية خلال الأسبوع الحالي.

وحرص الطيب على مواساة أسرة الدكتور المحرصاوي، تقديرًا للعالم الراحل، وعرفانًا لما قام به من خدمات جليلة في خدمة دينه ووطنه، ونشر رسالة الأزهر، والحديث معهم عن جهود الفقيد الراحل، وعزة نفسه واحترامه لمكانة العمامة الأزهرية التي يحملها.

وأكد أن بابه وأبواب الأزهر كلها ستظل مفتوحة لهم في أي وقت، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأزهر والعلم والعلماء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل خدمته للأزهر ونشره للعلم في ميزان حسناته.