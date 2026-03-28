خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى شوارع العاصمة البريطانية لندن، السبت، للمشاركة في تظاهرات تحمل اسم "معاً ضد اليمين المتطرف"، منددين بتصدر حزب الإصلاح اليميني، والذي يقوده نايجل فاراج، استطلاعات الرأي في بريطانيا.

ومن المتوقع أن المظاهرة التي ينظمها "تحالف معاً" ستكون واحدة من أكبر الاحتجاجات في العاصمة البريطانية في الآونة الأخيرة، حيث تحظى بدعم من نقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني، فيما قال مسؤول في الشرطة إن من المتوقع أن يشارك فيها نحو 30 ألف شخص، بحسب وكالة رويترز للانباء.

ومن المقرر أن تنتهي المسيرة، التي ترفع لافتات وشعارات تعارض حزب الإصلاح وموقفه المناهض للهجرة، بالقرب من مبنى البرلمان البريطاني.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تفوق حزب الإصلاح على حزب العمال الذي ينتمي له رئيس الوزراء كير ستارمر، وعلى الأحزاب السياسية البريطانية التقليدية الأخرى. وانضم زاك بولانسكي زعيم حزب الخضر الذي ينافس حزب العمال أيضاً إلى المظاهرات، السبت.

حزب العمال على مفترق طرق

وبدأ الجناح اليساري في المملكة المتحدة صياغة بدائل لما يُعرف بـ"الستارمرية" (Starmerism)، بينما يكافح الحزب الحاكم لتحديد مساره قبيل الخسائر الواسعة المتوقعة في الانتخابات المحلية المرتقبة في مايو المقبل، وفقاً لـ"بلومبرغ".

وانتقدت أنجيلا راينر، نائبة رئيس حزب العمال السابقة، في 17 مارس الجاري، الإصلاحات المخطط لها في مجال الهجرة، محذرة من أن الحكومة "توشك على نفاد الوقت" لتحقيق التغيير.

وعقب ذلك بيوم عرض زعيم "حزب الخضر" زاك بولانسكي خطته الاقتصادية لبريطانيا، داعياً إلى المزيد من الاقتراض ورفع الضرائب لحماية البريطانيين من ارتفاع الأسعار.

ويمثل الضغط من اليسار معضلة لستارمر، الذي قاد حزبه نحو الوسط وأحياناً اليمين في محاولة لكبح دعم حزب "الإصلاح" الشعبوي بقيادة فاراج، الذي تصدر استطلاعات الرأي الوطنية لما يقرب من عام.

ودفع ستارمر بإصلاحات لتقليص الإعانات وتشديد سياسة الهجرة، مع الالتزام الصارم بالقواعد المالية التي تحد من قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة كما يرغب كثيرون في حزبه.