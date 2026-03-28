- شعبان: نطالب رئيس الحزب الجديد بتوسيع القاعدة الحزبية وتجهيز كوادر

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور، شفيق شعبان، إن اليوم يشهد ممارسة ديمقراطية داخل الحزب، حيث تُجرى انتخابات لاختيار إدارة جديدة، عقب انتهاء فترة الإدارة السابقة برئاسة جميلة إسماعيل في يوليو 2025.

وأضاف شعبان، في تصريحات لـ"الشروق"، أن المنافسة تجري بين قائمتين لإدارة الحزب؛ الأولى "بداية جديدة" برئاسة وفاء صبري، والثانية "الطريق للناس" برئاسة أحمد عيد، إلى جانب التنافس على 6 أمانات مركزية بالمحافظات.

وأوضح أن عملية التصويت تستمر حتى السابعة مساءً، وتُجرى بنظامين: التصويت اليدوي عبر صناديق الاقتراع، والتصويت الإلكتروني عن بُعد.

وأشار إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت يبلغ 224 عضوًا، لافتًا إلى ضعف الإقبال على التصويت اليدوي مقارنة بالإلكتروني، موضحًا أن عدد المشاركين تجاوز حتى الآن 113 عضوًا.

وأكد أن النتيجة الرسمية ستُعلن في 31 مارس الجاري، على أن يتم إخطار لجنة شؤون الأحزاب بعدها، مع إتاحة فترة يومين لتقديم الطعون.

ووجه رئيس اللجنة رسالة إلى القيادة الجديدة للحزب، شدد فيها على ضرورة توسيع القاعدة الحزبية، وتوفير الموارد المالية، وتعزيز المشاركة السياسية، وإعداد كوادر للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى جانب مراجعة لائحة الحزب.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات التزامها الكامل بمبادئ الحياد والنزاهة والشفافية، من خلال إشراك شخصيات سياسية وقانونية وإعلامية للإشراف على العملية الانتخابية، داعية وسائل الإعلام لتغطية التصويت لضمان نزاهته ومصداقيته.

كما قرر الحزب توفير صناديق للتصويت اليدوي إلى جانب نظام التصويت الإلكتروني المستخدم في الانتخابات السابقة بمقر الحزب، بما يضمن إتاحة المشاركة لجميع الأعضاء في المحافظات.

وأهابت اللجنة بالأعضاء ضرورة الالتزام بالحضور والمشاركة الفعالة في أعمال الجمعية العمومية، تأكيدًا على ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم.