 الشناوي أساسي في تشكيل بيراميدز أمام نامونجو بالكونفدرالية - بوابة الشروق
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الشناوي أساسي في تشكيل بيراميدز أمام نامونجو بالكونفدرالية

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 8:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 8:21 م

أجرى رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، تعديلات في تشكيل فريقه أمام نامونجو بالكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز ضد نامونجو اليوم الأربعاء في الدور الاخير لدوري المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت التشكيلة الأساسية بعض التعديلات في ظل تأهل بيراميدز لدور الثمانية، للبطولة التي أنهاها وصيفا الموسم الماضي.

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: عمر جابر – أحمد سامي – عبد الله بكري – طارق طه.

الوسط: محمود حمادة – محمود صابر – إسلام عيسى – إبراهيم حسن – إيريك تراوري.

الهجوم: دودو الجباس.

وضمن بيراميدز مسبقا التأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة خلف الرجاء المغربي.


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