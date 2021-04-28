كشفت مباحث حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف فتاة تدعى "إيمان ع."، عقب تخديرها، إذ تبين عدم صحة الواقعة، وأن الفتاة تعرفت على شاب يدعى "أحمد"، يعمل في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وخرجت بمحض إرادتها وأقامت برفقته لمدة 14 يوما، إلا أنها عادت بعد انتشار صورها على صفحات التواصل الاجتماعي، واختلقت قصة وهمية بقيام مجهولين باختطافها واحتجازها بمدينة الغردقة، على غير الحقيقة.



كان تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من أسرة طالبة تدعى إيمان، 17 سنة، بتغيبها أثناء ذهابها للمدرسة بمنطقة عين حلوان، واستمر تغيبها لمدة 14 يوما.



وبعمل التحريات، تبين أن الفتاة تعرفت على شاب يدعى "أحمد"، يعمل بمرسى علم، وقامت بشراء شريحة اتصال منذ شهرين للتواصل معه، وارتبطت به عاطفيا، وعقب ذلك قامت بالهروب والذهاب له وقضت بصحبته مدة 14 يومًا، ثم عادت عقب انتشار صورها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واختلقت قصة وهمية بقيام مجهولين بتخديرها وخطفها، على غير الحقيقة.