بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي، فضلا عن بحث التطورات الدولية والإقليمية المرتبطة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد المقداد - خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" - تأييد سوريا لمواقف روسيا في مواجهة السياسات الغربية التي تعتمد التضليل والمعايير المزدوجة، مشيرا إلي أن سوريا قررت منذ وقت طويل مواجهة السياسات الغربية ومحاولاتها التي لم تتوقف بهدف الهيمنة على العالم

بدوره أكد لافروف أن اختلاق الأكاذيب والأزمات هو ما تهدف إليه السياسات الغربية وأن روسيا تدافع عن احترام سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وشدد لافروف على أن استمرار القصف الإسرائيلي لمواقع في سوريا والتي كان آخرها على أهداف في محيط دمشق يعد انتهاكا للقانون الدولي وغير مقبول من قبل روسيا، معربا عن تعازيه لعائلات ضحايا العدوان الإسرائيلي .