رئيس الوزراء العراقي يدعو لتطوير جهاز المخابرات لرصد المخاطر التي تواجه البلاد

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دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة رئيس جهاز المخابرات العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير عمل جهاز المخابرات ورفع مستوى أدائه، لرصد المخاطر ومواجهة التحديات التي تواجه العراق وحفظ أمنه.

وأشاد السوداني خلال اجتماع لمدراء المديريات والدوائر في جهاز المخابرات الوطني" بجهود رجال جهاز المخابرات في تعزيز الأمن القومي للبلاد، ودورهم في محاربة الإرهاب داخل العراق وخارجه"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير مفصل عن عمل دوائر الجهاز، وأنشطته خلال الفترة الأخيرة، وسير تنفيذ خططه الأمنية.