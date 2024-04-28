وزير الاتصالات: مركز البيانات والحوسبة السحابية يساعد على تقديم الخدمة بكفاءة للمواطن

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم الأحد، 3 مراكز بيانات عملاقة، بينها مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1)، وهو الأول من نوعه الذي يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) في مصر وشمال إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن تقديم الخدمات الحكومية بصورة مرقمنة يحتاج امتلاك الدولة لحجم ضخم من البيانات.

ولفت إلى أن هناك 100 قاعدة بيانات حكومية تحتاج إلى سعة تخزينية ضخمة لاستضافتها، قائلًا إن مراكز البيانات الضخمة تساعد على تقديم الخدمة بشكل كفء ومستمر وثابت للمواطن.

وذكر أن شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، بإمكانها اللجوء إلى تلك المراكز للحصول على الخدمات التي كانت تحصل عليها من مراكز البيانات بالخارج بالعملة الصعبة.

وفي سياق متصل، صرح وزير الاتصالات، بأن الوزارة تمكنت من مضاعفة عدد المتدربين خلال 5 سنوات بمعدل 100 ضعف، ومضاعفة الموازنة بمقدار 34 ضعفًا. وأوضح أنها تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز عبر الاعتماد على الأساليب الرقمية في التدريب، لافتًا إلى أن المنصات التدريبية متاح عليها عدد هائل من المحاضرات والمواد التدريبية والتعليمية. وأشار إلى أن الوزارة استعانت بمدربين لمساعدة المتدربين على استيعاب المواد الدراسية، مؤكدًا أن «الخلط بين المحاضرات المسجلة مسبقا واللقاءات المباشرة في التدريب أثبت كفاءة ونجاح».

ومركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) في مصـر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من 15 شركة محلية / عالمية، وأكثر من 1200 مهندس / عامل، أكثر من 5000 ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على المستويات كافة، بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، واستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمـركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث، و توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.