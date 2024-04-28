الخارجية الإيطالية تستدعى السفير الروسي لدى روما

أعربت شركة "أريستون هولدينج إن في" الإيطالية، عن بالغ دهشتها إزاء قرار موسكو بالسيطرة على وحدتها في البلاد، في أحدث خطوة بسلسلة من عمليات السيطرة المماثلة التي قامت بها موسكو.

وقالت شركة الأجهزة الكهربائية وأجهزة التدفئة، في بيان أمس السبت، إنها تقوم بتقييم نتائج القرار وتنتظر أيضا توضيحا بشأن "الإجراء غير المتوقع"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الجمعة، مرسوما يقضي بنقل السيطرة مؤقتا على الشركات التابعة المحلية المملوكة لشركة "أريستون" الإيطالية وشركة "بي إس إتش هاوسجيريته" الألمانية للأجهزة الكهربائية إلى وحدة الأجهزة في شركة جازبروم الروسية.

وذكر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، استدعى السفير الروسي لدى روما، لطلب توضيحات حول الأمر.

وقال تاجاني، إنه يعمل بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي