أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تكلفة مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، والذي يستوعب 5 ملايين مواطن بنطاق 6 محافظات؛ قد تجاوز 35 مليار جنيه من بينها تخصيص 34 مليارًا لتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إن الدولة اضطرت إلى دفع كامل تكلفة بناء البنية التحتية وتحسين كفاءة المستشفيات القديمة في محافظات المرحلة الأولى، وذلك لعدم وجود بدائل أخرى لتوفير تغطية صحية سليمة للمواطنين.

وشدد أن الدولة لن تحتاج إلى نفس حجم الإنفاق على البنية التحتية في محافظات المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد شهدت بناء مستشفيات جديدة إلى جانب رفع كفاءة المستشفيات الموجودة.

وأكد حرص وزارة الصحة على تمكين القطاع الخاص والمدني في منظومة التأمين الصحي الجديدة، موضحا أن تقديم الخدمة يتم من خلال مستشفيات مملوكة للدولة، أو من خلال المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص.

وأوضح أن محافظتي بورسعيد والسويس لم تكونا مشمولة بوجود مستشفيات جامعية، كما أن حجم مشاركة القطاع الخاص في هاتين المحافظتين لم تكن بنفس المستوى الذي تشهده بقية المحافظات.