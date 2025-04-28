وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض الطاقة الشمسية والتخزين لايف مصر 2025

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن مشاركة شركاتها في معرض SOLAR&STORAGE LIVE EGYPT 2025 والمقرر إقامته خلال الفترة من التاسع والعشرين إلى الثلاثين من إبريل الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة مشاركة الجهات التابعة للوزارة في مختلف المعارض المحلية والدولية في مجالات تخصصها بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة



وتأتي مشاركة الإنتاج الحربي في هذا الحدث تهدف إلى استعراض أحدث ما توصلت إليه شركات الوزارة من تكنولوجيات تصنيع وتقنيات وحلول مبتكرة في مجال الطاقة الشمسية وتخزينها إلى جانب تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية مما يسهم في تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة تحديات الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية لدعم جهود تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.

وتشارك عدداً من شركات الإنتاج الحربي في المعرض وهي شبرا للصناعات الهندسية مصنع 27 الحربي وحلوان للصناعات غير الحديدية مصنع 63 الحربي وبنها للصناعات الإلكترونية مصنع 144 الحربي وقها للصناعات الكيماوية مصنع 270 الحربي موضحاً أن هذه الشركات ستعرض مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل محركات هيكلية بقدرات مختلفة ومحركات دويتس FL511 وكراسي محاور وجلب لمختلف أنواع محركات السيارات وكابلات هوائية ومعزولة ومقاطع نحاسية وألومنيومية ومكبوسات ورقائق ألومنيوم ولفات نحاس وألواح طاقة شمسية بقدرات 550 وات و620 وات بالإضافة إلى البطاريات والطلمبات ومياه الردياتيرات

ويعد معرض SOLAR&STORAGE LIVE EGYPT 2025 حدثاً دولياً بارزاً في قطاع الطاقة حيث يجمع بين كبار المصنعين والموردين من مختلف دول العالم لعرض أحدث التقنيات والحلول التي تغطي مختلف جوانب قطاع الطاقة بدءاً من أنظمة التوليد والتخزين مروراً بالكابلات ذات الجهد العالي والمنخفض وصولاً إلى عمليات النقل والتوزيع مما يعكس اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بدعم المبادرات الرامية إلى التحول لأنظمة طاقة أكثر نظافة وأماناً وكفاءة.

ودعت وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين من شركات ومستثمرين وباحثين ومبتكرين إلى زيارة جناح الوزارة بالمعرض للاطلاع على أحدث منتجات شركات الإنتاج الحربي في مجال الطاقة الشمسية والتعرف على فرص التعاون والاستثمار المشترك.