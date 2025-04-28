 الهند تتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار في جامو وكشمير لليوم الرابع على التوالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار في جامو وكشمير لليوم الرابع على التوالي


نشر في: الإثنين 28 أبريل 2025 - 9:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أبريل 2025 - 9:02 ص

اتهم الجيش الهندي القوات الباكستانية بانتهاك جديد لوقف إطلاق النار على خط التماس في إقليم جامو وكشمير.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الهندي: "في ليلة 27-28 أبريل، فتحت مواقع الجيش الباكستاني نيران أسلحة خفيفة دون استفزاز على مناطق خط السيطرة المقابلة لمقاطعتي كوبوارا وبونش. وقد ردت القوات الهندية بسرعة وفعالية."

وتصاعدت التوترات على طول خط السيطرة بين الهند وباكستان بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدينة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية يوم 22 أبريل وأسفر الهجوم عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي واحد.


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