البابا تواضروس الثاني يصل رومانيا قادمًا من بولندا

غادر قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، دولة بولندا متوجهًا إلى رومانيا، في إطار جولته الحالية في إيبارشية وسط أوروبا، ضمن الأجندة الرعوية لقداسته لعام ٢٠٢٥.

واختتم قداسة البابا، اليوم زيارته لبولندا والتي استمرت أربعة أيام، التقى خلالها أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببولندا والتقى كذلك أبناء الكنيسة الإثيوبية حيث صلوا مع قداسته قداس أحد توما أمس، وألقى محاضرة في كلية أوروبا، كما استقبله الرئيس البولندي أندريه دودا، بالقصر الرئاسي، اليوم، وزار رئيس أساقفة وارسو للكنيسة الكاثوليكية نيافة المطران أدريان چوزيف غالباس، وأقامت السفارة المصرية في وارسو حفل عشاء رسمي على شرف قداسته. وأجرت عدد من وسائل الإعلام البولندية مقابلات معه في سياق الزيارة.

يرافق قداسة البابا في رحلته إلى رومانيا وفدًا يضم صاحبي النيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والشماس چوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور، الملحق الصحفي للزيارة، والشماس بيشوي جرجس من المكتب الاعلامى لقداسة البابا.

وكان في وداع قداسة البابا بمطار وارسو السفير أحمد الأنصاري سفير مصر في بولندا.

هذا وقد وصل قداسته إلى العاصمة الرومانية بوخارست، لبدء زيارته لرومانيا التي من المنتظر أن تستمر بضعة أيام، يلتقي خلالها أبناء الكنيسة القبطية، ويشهد عددًا من الفعاليات الرعوية والكنسية.