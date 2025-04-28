ممثلة وفد فلسطين أمام العدل الدولية: غزة أصبحت مقبرة كبيرة للشعب الفلسطيني

قالت ممثلة وفد فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن «إسرائيل تعمل على تجويع الشعب الفلسطيني وقتل أبنائه وتهجيرهم بشكل قسري من قطاع غزة، على مدار ما يزيد على 18 شهرًا».

جاء ذلك خلال إفادتها بجلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، والتي انطلقت صباح اليوم الاثنين.

وذكرت أن غزة أصبحت الآن مقبرة كبيرة للشعب الفلسطيني ومن يحاولون مساعدتهم، مضيفة أن «الحرب على غزة أدت إلى مقتل العديد من العاملين في المجال الإنساني».

ولفتت إلى قصف إسرائيل الأماكن التي ادعت أنها «آمنة» ودعت الفلسطينيين إلى النزوح إليها في غزة، مستشهدة بصور الأطفال المحترقين في أماكن النزوح والمأوى.

وذكرت أن «قتل الفلسطينيين وحرمانهم من الحقوق الإنسانية بمثابة انتهاك للقانون الدولي، ويعارض القيم الإنسانية».

وأشارت إلى استمرار إسرائيل في هجماتها المكثفة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، قائلة إن تل أبيب دمرت المنازل ومخيمات اللاجئين والبنية التحتية الأساسية.

وحذرت من أن «استمرار قتل الشعب الفلسطيني يؤدي إلى تحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى».

وأكدت أن إسرائيل تعمل على جعل غزة أرضا يصعب العيش عليها، وتدمر قدرة الشعب الفلسطيني على العيش باستقلال عبر استخدام المساعدات والغذاء كسلاح حرب، كما تسعى لتدمير وكالة الأونروا.

وانطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.