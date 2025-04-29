 رئيس الأوبرا ينعى والدة المايسترو إيهاب عبد الحميد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الأوبرا ينعى والدة المايسترو إيهاب عبد الحميد

مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 28 أبريل 2025 - 11:53 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أبريل 2025 - 11:53 م

نعى الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، والدة المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد القائد بفرق الموسيقى العربية بالأوبرا وأرملة الموسيقار الراحل عبد الحميد عبد الغفار، وعمة المايسترو أحمد عامر، التي رحلت عن عالمنا اليوم الاثنين، داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غد الثلاثاء 29 أبريل بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، والعزاء ليلاً بمسجد الشرطة (قاعة المجيب) بالشيخ زايد.

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