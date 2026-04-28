قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين

أقام قصر ثقافة أبو تيج، بمحافظة أسيوط، أمسية شعرية بعنوان "سيناء قلب الوطن النابض"، ضمن احتفالات هيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالذكرى الـ44 لعيد تحرير سيناء، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

شهدت الأمسية حضور جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، خالد خليل مدير عام فرع ثقافة أسيوط، وعصام همام، رئيس نادي أدب قصر ثقافة أبو تيج، إلى جانب لفيف من الأدباء والمثقفين.

وفي كلمته، أكد مدير عام الإقليم على أهمية هذه المناسبة الوطنية التي ستظل رمزا لعزيمة الشعب المصري وقدرته على استرداد حقوقه، مشيدا بدور قصور الثقافة في بناء الوعي وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة، من خلال مثل هذه الفعاليات الأدبية التي تأتي لتؤكد على دور الإبداع في دعم القيم الوطنية.

من جانبه، وجه مدير فرع ثقافة أسيوط، التحية لأبطال مصر الذين ضحوا من أجل رفعة الوطن، كما قدم شكره للأدباء والشعراء الذين حرصوا على الحضور لتقديم نماذج شعرية صادقة تعبر عن الانتماء وحب الوطن، مؤكدا استمرار قصور الثقافة في أداء رسالتها التنويرية داخل المجتمع، وإحياء المناسبات الوطنية لما لها من دور كبير في تعزيز الهوية.

كما قدم الشاعر عصام همام كلمة ترحيبية، هنأ خلالها الحضور بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدا أهمية دور الأدب في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الوعي.

وشهدت الأمسية باقة من القصائد الشعرية ذات الطابع الوطني، حيث افتتحتها الشاعرة إسراء ياسر بقصيدة "لا للخوف"، تلاها قصائد متنوعة عبرت عن حب الوطن قدمها الشعراء محمد علي الأسيوطي، محمد دسوقي، روماني يسري، أحمد حسين جاد الله، محمد المجريسي، سعد سعيد، محمد أحمد فرغلي، أحمد راشد، علاء عواد، وشيماء العريني.

أقيمت الأمسية بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة أسيوط، واختتمت بتكريم عدد من الرموز الثقافية بأبو تيج تقديرا لعطائهم، وإسهاماتهم الفنية والثقافية، ومنهم الفنان حامد جعفر عبد الحفيظ، والشاعر محمد علي الأسيوطي، إلى جانب تكريم اسم الفنانين الراحلين عيسى عمر عيسى، وأيمن عبد الرحمن محجوب، نجم المسرح.