مصدر بالخارجية الكويتية: لم نقرر المشاركة فى مؤتمر المنامة للاستثمار في فلسطين حتى الآن

أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية الكويتية، أن الكويت لم تقرر بشكل نهائى حتى الآن المشاركة من عدمها في مؤتمر (المنامة) الاقتصادي للاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

وقال المصدر، في تصريح نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن الصورة النهائية لمؤتمر (المنامة) الاقتصادي للاستثمار في الأراضي الفلسطينية، لم تتبلور حتى الآن، مشيرا إلى أنه متى اكتملت الصورة الخاصة بهذا المؤتمر، وتبلورت في شكلها النهائي، فستتخذ الكويت قرارها، سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة.

وحول الموقف الكويتي الرافض لحضور أي مؤتمرات خاصة بإسرائيل، إلا بعد التوصل الى حل نهائي وتسوية شاملة للقضية الفلسطينية والسلام الدائم، لفت المصدر الى أن موقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية ثابت، ومبني على كل المراجع الدولية، والمبادرة العربية للسلام، والتي تطمئن الجانبين العربي والاسرائيلي، موضحا أن التعنت الاسرائيلي على مدار 71 عاما، يقابله صمت دولي، وهو ما يسهم في تدهور الأمور من سيئ إلى أسوأ.