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نائب وزير المالية: التصنيف الائتماني يؤثر على كل الأسواق وحركة الاستثمار

وزارة المالية
وزارة المالية
أحمد علاء
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 1:14 ص | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 1:14 ص

قال الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات العامة والتطوير المؤسسي، إنّ التصنيف الائتماني يؤثر على كل الأسواق وعلى حركة الاستثمار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الكاتب والإعلامي ضياء رشوان، عبر شاشة "etc"، مساء الجمعة، أن تحسن التصنيف يعني انخفاض درجة المخاطر، ما يجذب مزيدا من الاستثمارات.

وأشار إلى أنّ اقتصادات 180 دولة على مستوى العالم تخضع للتقييم بشكل دوري ومنتظم من قِبل الثلاث منظمات الكبرى وهي موديز وستاندر آند بولدز وفيتش.

ونوه بأنّ هذه المنظمات تفحص الأوضاع الاقتصادية والمالية وحتى الاجتماعية، وتصدر تقارير دولية تتضمن درجة تقييم وتضع أسباب ذلك، بمعدل مرتين تقريبا، حال حدوث ظروف استثنائية مثل الفترة الحالية التي تشهد حربًا بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها الهائلة.

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