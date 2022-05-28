القوات الروسية تقترب من السيطرة على منطقة لوجانسك

هاجمت القوات الروسية مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية، السبت، بعد أن أعلنت سيطرتها على بلدة ليمان المجاورة، وهي مركز للسكك الحديدية، في الوقت الذي تواصل به موسكو هجومها في دونباس شرقي البلاد.



وتشير المكاسب الروسية في الأيام الأخيرة إلى تحول في تطورات الحرب التي دخلت شهرها الرابع، ويبدو أن الجيش الروسي على وشك بسط سيطرته على كل منطقة لوغانسك في دونباس.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها والقوات الانفصالية المتحالفة معها تسيطران الآن على كامل ليمان، موقع تقاطع للسكك الحديدية وتقع غربي نهر سيفرسكي دونيتس في منطقة دونيتسك المجاورة للوغانسك.



لكن نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، قالت إن المعركة على ليمان مستمرة، حسبما ذكر موقع "زد إن يو إيه" الإلكتروني.



وفي تقريرها المخابراتي اليومي، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية ستحاول على الأرجح عبور النهر في الأيام المقبلة في المرحلة التالية من الهجوم على دونباس.



ونقلت "رويترز" عن الشرطة الأوكرانية قولها، السبت، إن "سيفيرودونيتسك تتعرض لنيران العدو بشكل مستمر".



كانت المدفعية الروسية تقصف أيضا طريق ليسيتشانسك-باخموت الذي تحتاج روسيا إلى السيطرة عليه لتطويق القوات الأوكرانية، وقالت الشرطة: "وقع دمار كبير في ليسيتشانسك".



وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك، التي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس، الجمعة، إن القوات الروسية دخلت بالفعل سيفيرودونيتسك، وأضاف أن القوات الأوكرانية قد تضطر إلى الانسحاب من المدينة لتجنب الوقوع في الأسر.



وتحقق القوات الروسية تقدما بطيئا لكنه مستمر في دونباس، بعد فشلها في السيطرة على العاصمة كييف بعد فترة وجيزة من علميتها العسكرية وكانت أجزاء كبيرة من دونباس بالفعل تحت سيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو قبل الحرب.



وتقع سيفيرودونيتسك على بعد حوالي 60 كيلومترا من ليمان على الجانب الشرقي من النهر، وهي أكبر مدينة في دونباس لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا، وتتعرض الآن لهجوم عنيف من الروس.