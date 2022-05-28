 بايدن يتهم بوتين بالسعي لمحو هوية الشعب الأوكراني وثقافته - بوابة الشروق
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بايدن يتهم بوتين بالسعي لمحو هوية الشعب الأوكراني وثقافته

أ ش أ
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 12:17 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 12:17 م

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالسعي لمحو هوية الشعب الأوكراني وثقافته.

وقال بايدن - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "إن بوتين لا يسعى فقط لاحتلال أوكرانيا بل لمحو هويتها الثقافية بمهاجمة المدارس وحضانات الأطفال والمستشفيات والمتاحف لطمس الثقافة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه رغم كل محاولات بوتين إلا أن الإرادة الدولية أفشلت الهجوم الروسي على أوكرانيا، مؤكدا أن بوتين لم ينجح في تقويض وحدة أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح أن الأزمات التي مر بها العالم خلال السنوات القليلة الماضية أثبتت ترابط العالم، مشيرا إلى أن الوباء لم يؤثر فقط على المدارس بل على كل جوانب الحياه تقريبا، ومنها تعثر سلاسل الإمداد العالمية، وتسبب في تضخم كبير، وتفاقمت أزمة المناخ.

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