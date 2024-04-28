الكرملين: الذعر يتزايد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الذعر يتزايد في الجانب الأوكراني على الجبهات، ومن المهم بالنسبة لروسيا ألا تتوقف وتدعم هذه الديناميكية.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "على الجانب الأوكراني، يتزايد الذعر على الجبهات"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف، أنه لدينا جميعا أصدقاء وأقارب أصدقاء وما إلى ذلك، وهم يقاتلون في الجبهة، وبعضهم يأتي في الإجازة ليخبرنا، وبعضهم يشاركنا عبر الهاتف، في رسائل.

وقال بيسكوف: "هذه المعلومات مستقاة مباشرة من المصدر الأول. هناك، على الجانب الآخر، يتزايد الذعر.. ومن المهم جدا بالنسبة لنا الآن الحفاظ على هذا الزخم.. ومن المهم جدا عدم التوقف والمضي في طريق الإنجاز".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في وقت سابق، إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات الأوكرانية نحو 500 ألف شخص، مؤكدا أن الجيش الروسي لديه الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله ويستمر في طرد العدو.