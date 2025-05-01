في حوار شامل على قناة mbc مصر، استعرض الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، مساء الأربعاء، رؤية لما يشهده العالم من تحولات اقتصادية كبرى، ممتدة من الفيدرالي الأمريكي إلى الجبهة الشرقية لأوكرانيا، مرورًا بأزمات الطاقة والعجز التجاري في مصر.

وفيما يلي أبرز تصريحات "هيكل" خلال اللقاء، موزعة على ثلاثة محاور رئيسية:



- الاقتصاد العالمي.. عصر الأواني المستطرقة

"إحنا عايشين في عصر الأواني المستطرقة.. اللي بيحصل في أمريكا بيوصل لنا على طول"

"الفيدرالي الأمريكي بيرفع الفايدة.. أسعار السلع عندنا بتولّع"

"أزمة في أمريكا؟ استعدّ لتأثير سياسي وعسكري كمان مش اقتصادي بس"

"الأسواق الناشئة لا تمتلك حماية.. الأسهم والسندات فيها أول مَن يتأثر"

"العالم كله دخل مرحلة محتقنة.. ومحدش يقدر يتوقّع هيخلص إزاي أو إمتى"

"الحرب الروسية الأوكرانية كلفتها حوالي 350 مليار دولار.. أمريكا دفعت 220 وأوروبا 120"

"فلوس أوروبا لأوكرانيا كلها قروض.. لكن فلوس أمريكا كانت دعم مباشر"

"ترامب وقّف الدعم وقال لأوكرانيا: مفيش حاجة ببلاش.. هاتوا موارد نادرة مقابل الدعم"

"الفترة الجاية مش هتسمح لحد يدي مساعدات بدون مقابل"



- النظام الدولي.. لا حليف مضمون ولا بديل سهل

"العالم عاش 25 سنة بأموال مقترضة.. آن الآن وقت السداد"

"مافيش دولة كبيرة مش عندها مشاكل: "أمريكا، أوروبا، الصين، روسيا، اليابان.. كلهم مأزومين"

"فكرة إنك تستبدل حليف اقتصادي بحليف تاني! مش هتفيدك.. الكل عنده أزمته"

"الصراع الاقتصادي بين أمريكا والصين مرشّح يطوّل.. وممكن يستمر 25 سنة"

"الخناقة دي مش فيها فايز.. الصراع ضار بالطرفين، ونتايجه هتوجع الكل"

"لو ما دخلتش المعركة، هتدفع التمن غالي.. لازم نشارك مش نتفرج"



- مصر.. في حاجة إلى صفقة "الأمر ليس رفاهية"



"مصر محتاجة صفقات تانية زي رأس الحكمة.. لأن الطاقة بتضغط على الموازنة والميزان التجاري"

"الدولة محتاجة دولارات علشان تستورد طاقة.. ومع تراجع التصدير الحل في الصفقات"

"الصفقات على غرار "رأس الحكمة" مش خطر.. الخطر إننا مانعملهاش. البديل: يا قرض يا بيع أصول"

"الاستثمار في الذهب مش رفاهية.. هو جزء من محفظتي وأنا بنصح بيه"

"العقار مش دايمًا آمن.. صعب تحوله لسيولة، وهتبقى أصعب الفترة الجاية"

"اللي معاه حاجة يحافظ عليها.. ويقسّم مدخراته بين ذهب وسيولة واستثمارات قليلة المخاطر"

"محدش يغامر دلوقتي.. المجهول قدامنا كتير ومفيش حد يقدر يتنبأ باللي جاي"