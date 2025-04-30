البترول: لا انقطاع للإمدادات جراء حادث انفجار خط الغاز بأكتوبر

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الحادث



قال المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن سبب كسر خط الغاز بمدينة السادس من أكتوبر يرجع إلى قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة «نانجاز» المسئولة عن المنطقة، ما أدى إلى اصطدام بمصدر الغاز واشتعال النيران نتيجة شرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب عبر القناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن الخط المتضرر ليس رئيسيًا بل فرعيًا، ويمر بطريق الواحات عند مدخل المدينة.

وأوضح أن الوزارة فعّلت فورًا خطة الطوارئ التي تضمنت السيطرة الكاملة على الحريق وإرسال أطقم الصيانة، بجانب تشغيل خط بديل لتأمين إمدادات الغاز للمنازل دون حدوث أي انقطاع.

وأشار إلى أن فرق وزارة البترول تابعت الموقف ميدانيًا، وأن أعمال الإصلاح بدأت فعليًا ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 24 ساعة.

وأكد أن التغذية لم تتأثر بفضل وجود نظام إمداد مزدوج، وبخصوص الأضرار البيئية، أقر بوجود آثار محتملة لكن لم يتم حصرها بعد، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الحادث.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاستجابة الفورية لحادث حريق خط غاز طريق الواحات البحرية- قسم اول اكتوبر ، حيث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي العاجل.

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ووفقًا للتقرير الأولي، أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وأشارت إلى نقل 8 من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، و5 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة.