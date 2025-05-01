طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، مشيرة إلى استمرار التقلبات الجوية في عدد من المناطق.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن البلاد ستشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل في بدايته، يتحول إلى مائل للبرودة في نهايته على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق متفرقة، تشمل السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب البلاد، وسيناء، مما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وناشدت الهيئة المواطنين اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة للحد من تأثيرات الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة في المناطق المعرضة لنشاط الرياح وسقوط الأمطار، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على محافظات ومدن مصر: