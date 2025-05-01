الأهلي يكشف طبيعة إصابة داري

كشف النادي الأهلي طبيعة الإصابة التي تعرض لها أشرف داري، لاعب الفريق الأول خلال مشاركته في مباراة بتروجت، ضمن منافسات الدوري العام.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي أن أشرف داري تعرض لإصابة عبارة عن شد بسيط في العضلة الخلفية، وهو ما دفع الجهاز الفني لاستبداله بياسر إبراهيم.

وأشار النادي الأهلي في بيانه إلى أن قرار استبدال المدافع المغربي، أشرف داري جاء تفاديًا لتفاقم تلك الإصابة، خصوصًا مع وجود عدد من المباريات القوية للفريق في الفترة القادمة.

وتغلب النادي الأهلي على مضيفه بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري الممتاز، برصيد 43 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر، بيراميدز، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.