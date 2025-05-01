كامالا هاريس تهاجم ترامب في خطاب بارز وسط تكهنات حول حملتها الرئاسية المقبلة

استخدمت النائبة السابقة للرئيس السابقة كامالا هاريس خطابا بارزا الأربعاء لانتقاد الرئيس دونالد ترامب بشدة وسط تكهنات حول ما إذا كانت ستخوض حملة رئاسية أخرى أو تختار الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

وألقت هاريس خطابها في الحفل السنوي الـ20 لمنظمة "إميرج أمريكا"، وهي منظمة تعمل على تدريب النساء الديمقراطيات للترشح للمناصب، والتي نشأت جزئيا من حملة هاريس لمنصب مدعية عامة في سان فرانسيسكو في أوائل العقد الأول من الألفية.

وجاء خطاب هاريس غداة وصول ترامب إلى 100 يوم في منصبه، وتضمن انتقادات لتعامل الرئيس الجمهوري مع الاقتصاد والمؤسسات الأمريكية والسياسة الخارجية.

وقالت هاريس: "بدلا من أن تعمل إدارة على تعزيز أسمى مبادئ أمريكا، نشهد التخلي الكامل عن تلك المبادئ".

وقبل يوم الأربعاء، لم تذكر هاريس ترامب كثيرا منذ أن اعترفت بهزيمتها أمامه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، لكنها تناولت مؤخرا القلق والارتباك اللذين انتابا العديد من مؤيديها منذ تولي ترامب منصبه.

وأضافت في قمة "النساء الرائدات" في أوائل أبريل: "الخوف له طريقة في الانتشار، ونحن نشهد ذلك بلا شك".

كما أضافت: "لكن الشجاعة أيضا معدية"، داعية جمهورها إلى الوقوف ضد ترامب. وأشارت إلى أن اللحظة الحالية تسلط الضوء على "قوة اللطف وقوة الأخوة وقوة العناية الذاتية".