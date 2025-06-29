 إنجلترا تهزم ألمانيا وتتوج بلقب كأس أمم أوروبا للشباب للمرة الثانية تواليا

دافع منتخب إنجلترا بنجاح عن لقبه في بطولة كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما بعد فوزه مساء السبت على نظيره الألماني 3 /2 في المباراة النهائية للبطولة المقامة في سلوفاكيا.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 /2 ليتم اللجوء إلى وقت إضافي، حسم خلاله منتخب الأسود الثلاثة الفوز بهدف جوناثان رو.

وبدا أن منتخب إنجلترا في طريقه للخروج بفوز عريض أمام الماكينات الألمانية، بعد تقدمه بهدفين في أول 25 دقيقة، حيث افتتح هارفي إليوت التسجيل في الدقيقة الخامسة ثم أضاف أوماري هوتشينسون الهدف الثاني في الدقيقة 25.

لكن منتخب ألمانيا أحيا آماله بهدف في الرمق الأخير من الشوط الأول، بواسطة نيلسون فيبر ثم أدرك بول نيبل التعادل للماكينات في الدقيقة 61.

ولم يحدث أي جديد في أخر نصف ساعة من اللقاء ليتم التمديد لوقت إضافي، سجل خلاله رو هدف الفوز والتتويج لإنجلترا في الدقيقة 92.

ويتصدر منتخبا إسبانيا وإيطاليا قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد خمسة ألقاب لكل منهما، فيما تحل إنجلترا في المركز الثالث برصيد أربعة ألقاب حصدتها في أعوام 1982 و1984 و2023 وتوقف رصيد ألمانيا عند ثلاثة ألقاب جمعتها في أعوام 2009 و2017 و2021.

وكانت ألمانيا تصدرت ترتيب المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية متفوقة بفارق خمس نقاط على إنجلترا الوصيفة برصيد أربع نقاط.

وفازت ألمانيا على إنجلترا 2 /1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، قبل أن تهزم إيطاليا 3 /2 في دور الثمانية وفرنسا 3 /صفر في المربع الذهبي، فيما تغلبت إنجلترا في دور الثمانية على إسبانيا 3 /1 وعلى هولندا 2 /1 في المربع الذهبي.