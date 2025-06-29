جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز في حماس خلال غارة على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال قيادي بارز في حركة حماس، خلال غارة جوية استهدفت موقعًا في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن القيادي المستهدف هو حكم العيسى، الذي وصفه بأنه من مؤسسي الحركة، وأحد القادة البارزين في جناحها العسكري. وزعم البيان أن العيسى كان ضالعًا في التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر 2023 داخل الأراضي المحتلة.

وكانت تلك الهجمات قد أدت إلى اندلاع الحرب المتواصلة منذ أكثر من ثمانية أشهر على قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة في القطاع، فقد تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 56,400 منذ بدء العدوان، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف بيان جيش الاحتلال أن العيسى كان يشغل في الفترة الأخيرة منصب رئيس أركان شعبة الدعم القتالي والإداري في كتائب القسام، الذراع العسكرية للحركة، مشيرًا إلى أنه "من بين آخر القيادات الميدانية البارزة" المتبقين في غزة.