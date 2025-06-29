إسرائيل تعلن اغتيال مسئول عسكري بحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال مسئول الصواريخ المضادة للدروع في "حزب الله" بمنطقة بنت جبيل، وذلك إثر استهداف سيارة مدنية في بلدة كونين جنوبي لبنان بواسطة طائرة مسيّرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان، اليوم السبت، إنه تم اغتيال حسن محمد حمودي، أحد أبرز كوادر الحزب في مجال الصواريخ المضادة للدروع، زاعماً أنه "أشرف خلال الأشهر الماضية على تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ باتجاه داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة شنّتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال على سيارة مدنية في بلدة كونين.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة، أن الغارة أسفرت عن "استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح"، في حصيلة محدثة لعدوان الاحتلال.