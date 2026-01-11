وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي محاولات للفصل بين الضفة وغزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فارسين أغابكيان شاهين، وزيرة خارجية دولة فلسطين، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يوم السبت في جدة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين بشأن مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وللسلطة الوطنية الفلسطينية، مستعرضًا الجهود المكثفة التي بذلتها مصر على مدار العامين الماضيين من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإحباط مخططات التهجير. كما شدد على أهمية الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منوهًا بالطبيعة الانتقالية والمؤقتة لمكونات المرحلة الانتقالية التي أفرزها قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما في ذلك اللجنة الإدارية الفلسطينية وقوة الاستقرار الدولية، مؤكدًا الحرص على دعم جهود السلطة الفلسطينية لاستكمال برنامجها الإصلاحي، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها في كلٍ من قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد.

كما نوه الوزير عبد العاطي بأهمية اضطلاع اللجنة الإدارية الفلسطينية بمهامها في أقرب وقت ممكن لإدارة الشؤون اليومية للفلسطينيين، وتقديم الخدمات الأساسية في قطاع غزة. وفيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، شدد على أهمية نشرها بصورة مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا على ضرورة مواجهة أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بينهما أو تقويض فرص حل الدولتين.

وأعرب، في هذا الصدد، عن قلق مصر البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، واستمرار الممارسات الاستيطانية، وتزايد اعتداءات المستوطنين بوتيرة متسارعة، لما تمثله من تهديد مباشر لفرص تحقيق السلام العادل والدائم.

ومن جانبها، أشادت وزيرة خارجية دولة فلسطين بالدور المحوري والتاريخي الذي تضطلع به مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنةً الجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، فضلًا عن المواقف المصرية الثابتة الرافضة لمحاولات التهجير والداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

كما أعربت عن تقديرها للتنسيق الوثيق القائم مع الجانب المصري، مؤكدةً أهمية مواصلة هذا التعاون في المرحلة المقبلة، بما يسهم في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم مسار الحل السياسي القائم على حل الدولتين.