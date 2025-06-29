بكين: نعارض أي اتفاق جمركي بين واشنطن ودول أخرى على حساب مصالحنا

• متحدث وزارة التجارة توعد باتخاذ الصين "إجراءات حازمة" دفاعا عن مصالحها في وجه أي اتفاقات تجارية تتجاهل حقوقها

أعلنت وزارة التجارة الصينية، السبت، رفضها "الشديد" لأي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة ودول أخرى على حساب مصالح بكين، معتبرة أن مثل هذه الترتيبات غير مقبولة وستواجهها بـ"رد حازم".

وقال متحدث الوزارة في مؤتمر صحفي، إن بكين "لن تقبل" إبرام أي طرف ثالث اتفاقيات مع واشنطن تتضمن ما وصفه بـ"تخفيف الرسوم الجمركية" مقابل الإضرار بالمصالح الصينية.

وأكد أن بكين ستتخذ خطوات صارمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية عن متحدث وزارة التجارة دون تسميته.

وأضاف: "منذ أبريل (2025)، تفرض الولايات المتحدة ما يسمى الرسوم الجمركية المتبادلة، في ممارسة تعكس سلوكا أحاديا يقوض النظام التجاري متعدد الأطراف ويخل بالنظام الاقتصادي الدولي السائد"، مضيفا أن الصين عارضت هذه الممارسات باستمرار وبحزم.

ورغم انتقادات الوزارة، رحب المتحدث بمحاولات الدول الأخرى لتسوية خلافاتها التجارية مع الولايات المتحدة عبر الحوار والمشاورات المتكافئة، لكنه دعا إلى ضرورة "التمسك بمبادئ العدالة والإنصاف، والدفاع بقوة عن القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ".

وختم متحدث وزارة التجارة الصينية بالقول: "ثبت أنه فقط من خلال الدفاع بقوة عن مبادئها وموقفها يمكن للدولة أن تحمي حقوقها المشروعة حقا".

تأتي تصريحات بكين بعد أيام من إعلان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، أن بلاده والصين أنجزتا التفاهم التجاري الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي في جنيف، مضيفا أن البيت الأبيض يعتزم التوصل إلى اتفاقات مماثلة مع عشر دول شريكة رئيسية في التجارة خلال الفترة المقبلة.



