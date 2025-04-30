وزير العمل فى حواره لـ«الشروق»: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفى للعمال ويخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار

انخفاض معدل البطالة من 13٪ عام 2014 إلى 6.4٪ الآن بفضل المشروعات العملاقة

بدء حصر عمال التراحيل.. وتنفيذ 379 برنامجًا تدريبيًا خلال عام للتأهيل لسوق العمل

توفير 74 ألفًا و246 فرصة عمل للشباب فى الخارج خلال عام.. وإطلاق البث التجريبى لمنظومة الخدمات الإلكترونية



قال وزير العمل محمد جبران، إن قانون العمل الجديد، يترجم توجيهات القيادة السياسية فى إصدار قانون متوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويحقق الأمان الوظيفى للعمال، ويخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار.

وأضاف جبران فى حواره مع «الشروق»، أن معدل البطالة انخفض من 13% عام 2014 إلى 6.4% الآن، بفضل المشروعات العملاقة التى نفذتها الدولة فى العديد من المناطق، وساهمت الوزارة بتوفير 378 ألفا و174 فرصة عمل للشباب بشركات القطاع الخاص من يوليو 2024 وحتى أبريل الماضى، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال: «لا توجد استثناءات فى تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى تم إقراره فى مارس الماضى بالقطاع الخاص بمبلغ 7 آلاف جنيه، وسنكثف من حملات التفتيش لتطبيقه»..

وإلى نص الحوار:

<حدثنا عن مشروع قانون العمل الجديد؟



ــ القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى خلال الشهر الماضى، ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية فى إصدار قانون متوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويحقق الأمان الوظيفى للعمال، ويخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار.

< ماذا عن جهود خفض معدلات البطالة؟



ــ انخفضت البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.4% 2025، بسبب المشروعات العملاقة التى نفذتها الدولة فى العديد من المناطق، وساهمت الوزارة بتوفير 378 ألفا و174 فرصة عمل للشباب فى شركات القطاع الخاص من يوليو 2024 وحتى إبريل الماضى، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولا توجد استثناءات فى تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى تم إقراره فى مارس الماضى بالقطاع الخاص بمبلغ 7 آلاف جنيه، وسنكثف من حملات التفتيش لتطبيقه.



< ما هى خطة الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة؟



ــ حرصنا على دعم ملف العمالة غير المنتظمة، وتمت زيادة قيمة الـ6 منح السنوية التى تصرف للعمالة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه فى المرة الواحدة، وتم صرف منح إجمالية بقيمة 686 مليونا و295 ألف جنيه خلال عام.



< وماذا عن عمال التراحيل؟



ــ بدأنا فى حصر عمال التراحيل، تمهيدًا لشمولهم بالرعاية، وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم بالميادين، لتسهيل التسجيل والحصر.



< كيف ساهم صندوق إعانات الطوارئ فى مساعدة الشركات المتعثرة ودعم العمال؟



ــ يعتبر الصندوق واحد من أبرز أذرع الدولة لتقديم الحماية الاجتماعية للعمال، ومنذ يوليو 2022 وحتى الآن، أنفق الصندوق 2 مليار و293 مليون جنيه، استفاد منها 429 ألفا و301 عامل بـ3991 منشأة.



< ما هى خطة تطوير منظومة التدريب المهنى؟



ــ نواصل تطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل فى الداخل والخارج خاصة القطاع الخاص، وتمتلك الوزارة 83 مركزًا للتدريب المهنى ثابت ومتنقل بالمحافظات، تعمل جميعها فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما تمتلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل؛ لدعم برامج التدريب وتأهيل الشباب عبر احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.



< وماذا عن البرامج التدريبية المقدمة للعمال؟



ــ نفذت الوزارة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل الماضى 379 برنامجًا تدريبيًا على المهن التى يحتاجها سوق العمل بمراكز التدريب الثابتة، استفاد منها 5793 متدربًا منهم 2229 من الذكور، و3564 من الإناث، كما نفذت الوزارة ومديرياتها 254 برنامجًا تدريبًا فى بالمراكز المتنقلة، استفاد منها 2816 متدربًا فى 189قرية من قرى حياة كريمة.



< هل هناك تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص فى ملف التدريب المهنى؟



ــ قامت الوزارة من خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل بتدريب 1810 منهم 926 ذكور و884 إناث من خلال 96 برنامجًا، مع التأكيد على دمج المرأة وذوى الهمم فى كافة برامج التدريب والتشغيل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، فى إطار خطة الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل.



< وما دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل فى مساندة خطة التطوير؟



ــ الصندوق أنفق خلال عام 79 مليونا و339 ألف جنيه لدفع عملية التطوير، ومنذ تأسيسه عام 2003 بلغ إجمالى ما أنفقه الصندوق على دعم خطط التدريب والتأهيل 313 مليونا و264 ألف جنيه.



< ما هى مستجدات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟



ــ الاستعدادت جارية للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل، لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل فى الداخل والخارج، وأنماطه الجديدة، والمهن المستقبلية.



< هل ساهمت ملتقيات التوظيف فى دعم خطة مواجهة البطالة؟



ــ وفرنا عددا كبيرا من فرص العمل خلال ملتقيات التوظيف، التى بلغت 42 ملتقى توظيف خلال عام واحد، شاملة ملتقيات توظيف ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك عن طريق مكاتب التشغيل بمديريات العمل بالمحافظات، والنشرة القومية للتوظيف التى تصدر كل 15 يومًا بالتعاون مع القطاع الخاص.



< وما خطة الوزارة لتوفير فرص العمل بالخارج؟



ــ تم توفير 6 آلاف فرصة عمل بالخارج، من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى عدد من البلدان العربية والأوروبية التى يعمل فى نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى خلال ٨ شهور، كما صدر خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى إبريل الماضى، 313 ألفا و831 تصريحا عمل للمصريين بالخارج.



< حدثنا عن دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج؟



ــ تمتلك وزارة العمل 9 مكاتب تمثيل عمالى فى بلدان عربية وأوروبية، تدافع عن حقوق العمال المشروعة، وتقوم بتوعيتهم بواجباتهم، كما تشارك فى توفير فرص عمل للكوادر المصرية بالأسواق الخارجية.

ونجحت الوزارة من خلال هذه المكاتب فى توفير 74 ألفا و246 فرصة عمل للشباب المصرى فى الخارج خلال الشهور الماضية، وكذلك تسوية 1524 شكوى عمالية بشكل ودى، وإحالة 86 شكوى للقضاء لحماية حقوق العمال المصريين بالخارج، كما نجحت الوزارة فى استرداد مستحقات عمال مصريين بلغت خلال قرابة عام 4 مليارات و714 مليونا و774 ألف جنيه.



< كيف دعمت الوزارة ملف التفتيش خلال الفترة الماضية؟



ــ أطلقنا عددا كبيرا من حملات التفتيش الميدانى، والتى وصلت خلال عام إلى التفتيش على 23 ألفا و819 منشأة يعمل بها مليونا و510 آلاف و880 عاملًا من الجنسين، وذلك من خلال 11 ألفا و234 حملة تفتيشية، كما تمت تسوية 27 شكوى جماعية و3 آلاف و312 شكوى فردية للعمال.



< وماذا عن مستجدات ملف السلامة والصحة المهنية بالوزارة؟



ــ نظمت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومديريات العمل بالمحافظات 1650 ندوة توعوية ومبادرة استفاد منها 56 ألف عامل وصاحب عمل، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج.



< ما هى آخر استعدادات الوزارة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية؟



انتهت الوزارة بالفعل بالتعاون مع شركاء العمل فى الداخل والخارج، من اعتماد الملف الوطنى للاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية؛ لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومُراعاة الاتفاقيات، ومعايير العمل الدولية، داخل بيئة عمل لائقة تحقق مصالح طرفى الإنتاج، وتساهم فى دعم خطط التنمية.



< هل انتهت الوزارة من منظومة الخدمات الإلكترونية للمواطنين؟



ــ بدأنا بالفعل البث التجريبى لإطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية والمميكنة للمواطنين، والبدء فى استخراج شهادات القيد «كعب العمل»، وقياس مستوى المهارة والحرفة.

وقام قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى بتطوير البنية التحتية بديوان عام الوزارة، ونقل بعض البرامج الخاصة بالوزارة إلى خوادم العاصمة الإدارية، وتطوير البنية التحتية بمكاتب ومديريات العمل، بربط 76 مكتب عمل من أصل 128 مكتبًا مستهدفًا فى المرحلة الأولى، مع العمل على استكمال الربط فى 20 محافظة خلال المرحلة الثانية، وتحسين البنية التحتية الشبكية، وتغيير أجهزة الحاسب الآلى لضمان استمرارية الخدمة، ورقمنة الخدمات والمنصات الإلكترونية، وإنشاء منصات تقديم الخدمات بإطلاق روابط إلكترونية لتسجيل الراغبين فى فرص العمل داخل البلاد وخارجها.